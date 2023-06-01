アンジャッシュの渡部建が、コンビの代名詞である「すれ違いコント」の台本を査定に出すにあたり、胸中を明かす場面があった。【映像】アンジャッシュの名作すれ違いコント『アルバイトの面接』5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク