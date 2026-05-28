高市総理は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と会談し、両国の関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることで一致しました。高市総理「本日、マルコス大統領との間で（日本・フィリピン）両国関係を『包括的戦略的パートナーシップ』に位置付けることで一致しました」およそ1時間にわたる会談で、両首脳は、▼機密性の高い軍事情報を共有するGSOMIA＝軍事情報包括保護協定の締結に向け、正式に交