民放公式テレビ配信サービス・TVerでは29日から、嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を開始（〜6月30日）。嵐全員が主演『最後の約束』をTVer独占初配信することが決定した。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像「TVer（ティーバー）」は、2026年5月をもって活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」を実施中。