お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、活動自粛中の収入事情について明かし、「妻の収入に頼ったら終わり」と当時の覚悟を語る場面があった。【映像】「メディアで出したことない」大谷翔平から手渡しされたお宝5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違