アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の締結について、イラン側が合意の意向を示したと報じられました。締結には、トランプ大統領の最終承認が必要だとしています。【写真を見る】【速報】“イラン側が合意の意向”アメリカとの戦闘終結に向けた覚書で最終承認めぐりトランプ大統領「数日間の検討期間が必要」戦闘終結に向けた覚書“イラン側が合意の意向” 米メディア報道アメリカのニュースサイト「アクシオス」は28日、ア
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