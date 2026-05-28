カンファレンスリーグ決勝で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスに敗退した、ラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレス監督はビジャレアル監督就任が近づいているようだ。正式発表はまだないものの、記事では同監督が契約延長を行わないとのこと。スペインメディア『MARCA』が報じた。イニゴ・ペレスは就任から約2年半で、ラージョを残留へ導いただけでなく、クラブ史上最高順位タイに到達。さらに欧州カップ戦出場、そ