市民の健康づくりで連携協定を結んでいる熊本市と大塚製薬が熱中症対策会議を開きました。14団体が出席し、熊本市では熱中症が梅雨明けの6月頃から急増していることや住居の中での発生が4割近いこと、高齢者の患者が6割近いことなどを確認しました。また、対策として糖質や塩分を含んだ水分の補給や、スポーツや屋外作業の前にあらかじめ体を冷やしておくプレクーリングが紹介されました。