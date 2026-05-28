熊本県遊技業協同組合が、県内のこども食堂を支援する3つの団体にあわせて100万円を寄付しました。藤井俊博理事長から目録が渡された後、熊本県地域こども食堂支援センターTSUDOU・NETの野村順子理事長が「物価高などで『こども食堂の運営をやめたい」という声も聞かれるようになってきた。このような支援が広がっていることがありがたい」とお礼を述べました。