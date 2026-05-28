歌手・工藤静香が２８日、１９９４年に発売したシングル「ＪａｇｕａｒＬｉｎｅ」の思い出の衣装をＳＮＳで披露した。大理石のような模様の高い塀、シルバーの高いドア部分がそびえ、青空が見える広々とした自宅のエントランス部分で撮影した動画をアップ。「３２年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」とデニムをひざ上までたくしあげ、ジャガー柄のワイルドなロングブーツを「無理矢理」履いて、リズムに乗って楽しそ
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