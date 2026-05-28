政府の成長戦略に関し、自民党が“工学系女子学生”の倍増などを盛り込んだ提言案をまとめました。自民党の日本成長戦略本部の会合で大筋了承された提言案では、「成長を支える人材の結集」を掲げ、「戦略分野における女性活躍の重要性」を強調しています。そして「大学の工学系学部の女子学生の割合について2040年に36％への倍増を目指すべきだ」としました。自民・日本成長戦略本部 岸田本部長：潜在成長率を高めていかなければ