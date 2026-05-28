EU＝ヨーロッパ連合の執行機関・EU委員会は、中国発のネット通販「Temu」が違法な商品を消費者が購入するリスクへの対応を怠ったなどとして、およそ370億円の制裁金を科したと発表しました。EU委員会は27日、日用品などを低価格で販売する中国発の通販サイト「Temu」がデジタルサービス法に違反したとして、2億ユーロ、およそ370億円の制裁金を科したと発表しました。Temuへの覆面調査で「安全基準を満たしていない充電器や、法定