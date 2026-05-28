アメリカ軍は、イランがクウェートに対し、弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。攻撃はアメリカ東部時間27日夜に実施され、クウェート軍が迎撃したとしています。これに先立ち、イラン側はアメリカ軍がホルムズ海峡周辺でイランの無人機や軍事施設に新たな攻撃を行ったことへの報復として、アメリカ軍基地への攻撃を実施したと明らかにしていました。アメリカ中央軍は「明確な停戦違反」と非難していて、停戦下で攻撃の応酬が発