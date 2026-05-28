28日夜、奈良県大和郡山市のアパートで火事があり、男性1人が意識不明の状態で病院に搬送されました。午後9時半すぎ、大和郡山市小林町のアパートで「1階から火が出ている」と同じアパートの住人から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、消防車9台が出動し、火は約1時間20分後にほぼ消し止められましたが、木造2階建てアパートの1階部分の1室が燃えたということです。この部屋から住人と