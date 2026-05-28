モデルでプロ雀士の岡田紗佳が２７日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。テレビ東京「ナゼそこ？＋」出演を告知。真っ赤なタイトスカートに、ノースリーブニットを合わせたコーディネートで、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「ロンされたいです！」「腰つきが…♥♥♥」「最高」「可愛すぎてうっとりします」「魅力的すぎる」といったコメントがあがった。