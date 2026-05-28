お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が28日、東京・後楽園のIMMTHEATERで舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」（31日まで）の初日を迎えた。岡村による「駐在さん」シリーズは2024年からは毎年IMMTHEATERで公演を行ってきた。開催期間中は近隣の東京ドームで大きなライブなどが開催されており、31日には嵐がライブを開催。「毎年何かと日程がぶつかる。凄い人たちのライブが