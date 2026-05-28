◇交流戦広島3―6ロッテ（2026年5月28日マツダスタジアム）21日に育成から支配下登録された広島・名原典彦が2安打。1軍昇格後、6試合で5度目のマルチ安打をマークした。6回1死で左前打。モンテロの適時打でホームを踏むと、7回1死一、二塁では三塁内野安打を放った。青森大から22年育成ドラフト1位で入団して4年目。奮闘もチームが敗れ「充実感はもちろんあるが、やっぱり勝てないのが悔しい」と振り返った。