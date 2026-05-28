楽天は、ドラフト6位・九谷瑠投手（26＝王子）のコラボグルメ「矢場とん九谷瑠ひれかつサンド」を29日のヤクルト戦（楽天モバイル最強パーク）から販売する。九谷は大阪大谷大卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に勤務。ホール店員などの傍ら、クラブチーム「矢場とんブースターズ」でプレーを続けた。その後、王子に移籍して昨年の都市対抗で優勝。最優秀選手に相当する「橋戸賞」に輝き、ドラフト指名されてプ