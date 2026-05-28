未確認異常現象（UAP）を巡り、超党派の議員連盟が28日、政府の情報収集や司令塔の機能を集約することなどを求める提言書を木原官房長官に渡した。提言をまとめたのは、与野党の議員83人が参加する「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」（通称「UFO議連」）で、浜田靖一会長（元防衛大臣）らが、国会内で木原長官に手渡した。議連の提言は、UAPに関する政府の情報収集と司令塔の機能を内閣官房に集約することや、報告