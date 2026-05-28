北中米ワールドカップに向けて千葉市内で調整中の日本代表は28日、9対9の布陣でスローイン練習を行い、今大会から新たに導入される「5秒ルール」の対策に乗り出した。カタールW杯後の第2次森保ジャパンでは名波浩コーチのもと、スローインを起点とした布陣練習を一貫して行ってきたが、この日は具体的な秒数も計測。選手たちはこれまで積み上げたパターンを遂行しつつ、さらに素早いリスタートへの意識を高めていた。スローイ