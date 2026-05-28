■1999年熊本県宇城市松合地区のの高潮災害■2003年熊本県水俣市の土石流災害■2012年九州北部豪雨災害大雨や台風など、これまで多くの災害に見舞われてきた熊本。出水期が近づき、災害への警戒が必要な時期を迎えています。災害の危険性が高まった時などに発表される「防災気象情報」が、28日から整理され、新たな発表に切り替わります。変更のポイントを、防災士の永島由菜キャスターがお伝えします。■永島キャスタ