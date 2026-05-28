「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島が２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦開幕３連敗を喫した。新井貴浩監督（４９）は試合後、２９日から敵地で行われるソフトバンク３連戦へ向け、「ファビアンを上げます」とドミニカンの１軍昇格を明言した。来日２年目のファビアンはレギュラーを確約されて開幕を迎えるも、１８試合で打率・１６９、２本塁打、４打点と結果を残せず、４月２４日に２軍に降格した。