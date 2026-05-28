2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組「莉犬のSTPRadio!」（文化放送）の冠イベント第2弾「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」が、9月20日に東京ガーデンシアターで開催することが27日、決定した。昨年7月に幕張メッセで開催した初の冠イベント「STPR夏祭り」は、3部構成で延べ約1万5000人を動員。浴衣姿のメンバーによる企画コーナーや会場一体型の演出など、ラジオ番組