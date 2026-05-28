不倫した男性の話を耳にして、「家庭があるのに、なぜ彼は不倫してしまったのか？」と疑問に感じるケースは少なくありません。もちろん全員に当てはまるではありませんが、既婚男性が一線を越えてしまうときには“典型的なきっかけ”が存在するのです。そこで今回は、その「きっかけ」について解説します。夫婦関係の“すき間”を埋めたい結婚生活が長くなると、会話が減ったり、スキンシップが途絶えたりと「心と体の距離」が広が