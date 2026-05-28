「結局、男性の本心ってどう見抜けばいいの？」と感じるものですが、男性の本音はいつも“行動”に出ているもの。男性は本命相手に対して特別なことをするというより、“接し方そのもの”が自然と変わっていきます。あなたとの関わりを続けようとする男性は本命相手には、その場だけで終わる行動をしません。会話、LINE、デート、どの場面でも「次につなげる動き」が自然に増えていくでしょう。ここには、“離れたくない”気持ちが