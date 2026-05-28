彼氏に「面倒な女」と思われたくはないもの。でも、男性はどんな時にそう感じるのでしょうか？そこで今回は、彼氏に「面倒だな」と思われやすい行動を紹介します。｜彼氏の予定を把握したがる彼氏の予定を詳細に把握したがる行為って意外と彼氏側からすると不快に感じるもの。彼氏は彼女から詮索や束縛をされている気持ちになって、「俺のことを信用していないんだな」と思うでしょう。なので、彼氏の言動などに不審な点がないなら