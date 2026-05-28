今までは普通に連絡が来ていたのに、急に返信が減る。既読はつくのに会話が続かない。そんな風に、不倫関係では男性側が少しずつ距離を取り始めるタイミングがあります。ただ、その変化は“突然”というより、じわじわ表れることが多いものです。連絡の“優先順位”が下がっていく最初はマメだったのに、返信の間隔が少しずつ空いていく。以前なら返していた内容も、短文で終わるようになる。これは気持ちがゼロになったというより