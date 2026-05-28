元バドミントン日本代表のタレント・潮田玲子が26日、ラジオ「永島優美 美味しい寄り道」(ニッポン放送)にゲスト出演。現役時代の“勝負メシ”を明かし、注目を集めている。 関連記事：ミラノ・コルティナ五輪、村瀬心椛、木村葵来、木俣椋真がメダルラッシュ パーソナリティーのフリーアナウンサー・永島優美が、「2度五輪に出ていらっしゃって。大事な試合もたくさんあったと思うんですけれども、大