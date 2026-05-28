ボートレースからつの「第１３回見帰りの滝あじさいカップ」は２９日、開幕する。男女混合栓の今節は実力確かな女子レーサーが多数参戦。Ｖ争いを繰り広げそうだが、平高奈菜（３８＝香川）もその一人。エンジン抽選で手にした１８号機は直前の福来剛がパワフルな足色に仕上げて予選トップ通過に成功。「起こしがめちゃくちゃ重かった」と課題を残す一方で「伸びは少し良さそう。ターンも違和感はなかった。前検にしてはいい