ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２７日、予選４日目が行われた。岩永雅人（３９＝愛知）は、５Ｒ６コースからまくり差して、バックで竹下大樹と２番手争いへ。２Ｍ握った懐を竹下に差されて３着となったが「伸びも出足も落ちてました。３日目は伸びとかめっちゃ良くなっていて行き足やターン回りも良かったけど、気圧と湿度の変化で合ってなかったです。合わせられればいいけど、どう回すかですね」と、気象の変