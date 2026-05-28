ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」は２８日、準優勝戦３番勝負が行われた。孫崎百世（３７＝滋賀）は２号艇の準優９Ｒに新ペラで登場。２コースから差してバックで土屋南と並走となるが、２Ｍで決着をつけて１着ゴール。優出切符を手にした。「新ペラでバタバタでしたけど、替わる前の近い形に持って行けたので良かった。新ペラの方が出足に乗り心地が良くて自分的には好みですね」とペラが