毎週木曜日22時より放送中のTVアニメ『Dr.STONE』最終シーズンの、クライマックスビジュアル【千空】が公開された。またセレクトエピソードがYouTubeにて無料配信が決定した。突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』