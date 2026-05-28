元トップセクシー女優が自身の過去について語り、本名を明かすとともに、大ブレイクを経て人格が変わってしまったという当時の心境を明かした。【映像】深田えいみの整形前“天海こころ”時代の写真2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田えいみ。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリス