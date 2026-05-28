元セクシー女優の深田えいみが、整形前の前名義時代からフル整形を経て、「深田えいみ」として大ブレイクを果たしたエピソードを明かした。【映像】深田えいみの整形前“天海こころ”時代の写真2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在と