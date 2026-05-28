人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の誕生から40周年を迎えた27日、株式会社スクウェア・エニックスは『ドラゴンクエスト』のナンバリングタイトル最新作『ドラゴンクエストXII夢の彼方へ』（発売時期未定）を発表しました。『ドラゴンクエストXII』は、当初2021年に発表され、タイトルなどが明かされていましたが、きのう27日に行われた“ドラゴンクエストからのお知らせ”配信にて、今回タイトルやロゴを一新し、新しい体制のもと