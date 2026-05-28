ナインティナイン岡村隆史（55）が一昨年から始めて3回目を迎えた舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の初日公演が28日、東京・IMM THEATERで開催された。島田一の介、ジミー大西、川畑泰史、FUJIWARA原西、おいでやす小田、守谷日和、ちょんまげラーメン、エルフ、生田衣梨奈、日替わりゲストのたくろうが出演。コメディー舞台の中に、巧みにたくろうの漫才や、元モーニング娘。の生田の歌やダン