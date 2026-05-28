文化放送で放送中の『M!LK 吉田仁人のレコメン！』（毎週木曜日午後10時00分～深夜1時00分）では、新コーナー『ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！』を、6月4日（木）よりスタートする。 『M!LK 吉田仁人のレコメン！』では、6月が“牛乳月間”であることにちなみ、吉田仁人が出演する新コーナー『ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！』を4週にわたりおくる