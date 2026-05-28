高市早苗首相は２８日の参議院厚生労働委員会に出席。昨年１０月の自民党総裁選などで他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿していたネガキャン動画疑惑について猛反論した。「週刊文春」は、高市首相の公設第一秘書が動画作成者の男性とオンラインで連絡を取り合って、総裁選や今年２月の衆院選に際して他候補を中傷する動画をＳＮＳで流布していたと報じていた。高市首相はこれまで、野党側の追及に対して同誌報道を真っ向から