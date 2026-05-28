◇交流戦DeNA3―1オリックス（2026年5月28日横浜）DeNAの守護神・山崎康晃が今季13セーブ目。名球会入りの条件となる通算250セーブに残り5とした。3―1の9回にマウンドへ。連続四球で無死一、二塁とするも、山中を遊ゴロ併殺打を仕留めた。最後は野口を投ゴロに抑えてゲームセット。山崎は「気持ちの持ち方が今はうまくいっている。目先にとらわれずに腕を振っていきたい」と振り返った。