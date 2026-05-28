女優の熊谷真実（66）が28日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）に出演。23年に結婚した夫の職業を明かした。熊谷は1980年に劇作家のつかこうへい氏と結婚したが82年に離婚。2012年に18歳年下の書道家の中澤希水氏と再婚。20年、中澤氏の実家の同市に移住するも、21年3月に離婚した。その後も浜松に住み続け、23年に8歳下の一般男性と再々婚した。この日は物であふれた浜松の自宅のキッチンの片付けを行う企