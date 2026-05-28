お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（50）が27日、日常をまとめた自身初となる著書の刊行を記念した記者発表会に登場。もし映画化したら本人役にオファーしたい俳優を明かしました。津田さんにとって初となる著書『津田日記』は、数多くのテレビ番組に出演するなど、多忙な日々を送った2025年の日常をまとめた内容です。2024年末に占いで、「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と助言されたことをきっかけに、エルメスで