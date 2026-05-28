朝のトイレ問題▶▶この作品を最初から読む2人の息子を育てる漫画家・月野まるさん。反抗期真っ盛りだった高2の長男は、最近になって少しずつ態度が丸くなってきたそう。ところが今度は、受験を控えた中3の次男がピリピリモードに突入。兄と入れ替わるように、反抗期の気配を見せ始めました。キツイ言葉を投げてきたり、片付けを後回しにしたり…。思春期男子との毎日は、母にとってなかなかハードです。それでも月野さ