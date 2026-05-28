女優・戸田恵梨香主演のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が４月２７日から配信され、戸田演じる細木数子の母・みね役の女優の激変ぶりがＳＮＳ上で大きな話題となっている。１４歳の時に映画「アイコ十六歳」の主役で女優デビューした富田靖子で、５７歳の現在も溢れる透明感は健在だけに、実像とかけ離れたリアルすぎる老けメイクと演技で、みすぼらしすぎる「みね」を圧倒的に表現していた。ＳＮＳ上でも「最初