元モーニング娘。の生田衣梨奈（２８）が２８日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」（３１日まで）の初日を迎え、公演後に主演の岡村隆史らと囲み取材に対応。お笑いへの熱い思いを語った。生田は今年１月に吉本興業所属となり、「歴史ある舞台に立てて幸せ。やっと吉本に入ったなという気分」と笑顔で話した。舞台ではお笑いコンビ・ＦＵＪＩＷＡＲＡの原