「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の第１打席でバックスクリーンへ９号ソロを放った。ダイヤモンドを一周してベンチに戻ってくるとまさかの人物からヒマワリの種をかけられた。菅野と対した初回、カウント１−１からの３球目だった。完璧にとらえた打球は美しい放物線を描いてバックスクリーンに着弾。大谷は右拳を突き上げながらダイヤモンドを一周。フリーマンと