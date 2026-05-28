「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反罪で有罪判決を受けた広島・羽月隆太郎元選手（２６）が２８日、ＳＮＳのライブ配信で謝罪。自身を含む「カープ選手６人が同じ人物から購入していた」などと説明した。これを受け、鈴木球団本部長は「何もコメントすることはない。こちらは調査しているし警察の捜査にも対応している。調査は継続中。ネットの発信に対して一つ一つこち