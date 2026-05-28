◇交流戦中日2―1楽天（2026年5月28日バンテリンドーム）中日先発・金丸夢斗は自己最長に並ぶ8回を投げて6安打1失点。7奪三振の力投で今季4勝目（4敗）を手にした。直近の2試合はともに5回で降板して黒星を喫していただけに「流れを変えることができて良かった」と喜んだ。中8日と間隔を空けて臨み「体も本当にいい状態で入れた」。2回に内野ゴロの間に先制を許すも、3回以降は切れのある直球を軸に散発の3安打に抑え