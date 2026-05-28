栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された男子高校生４人の一部が「数百万円の報酬をもらえる予定だった」と供述していることが、捜査関係者への取材で分かった。現時点で被害者宅では目立った金品の被害は確認されておらず、県警は実際には報酬は受け取っていないとみている。捜査関係者によると、２番目に逮捕された相模原市の少年（１６）が、現場の指示役として逮捕された竹前海斗容疑者（２８）と事