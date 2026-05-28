Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が２８日、後楽園ホールで開催されたキックボクシングイベント「ＧＯＡＴ」のメイン前に引退セレモニーを行った。４月２９日のＯＮＥで、昨年完敗したロッタン（タイ）に鮮烈なＴＫＯで雪辱を果たし有終の美を飾ったが、「格闘技センスも運動神経もない僕でも世界王者になれた。才能は努力で埋められる。僕もこれからの格闘技界を陰ながら全力で支えていきたい。格闘技最高！」とあいさつし