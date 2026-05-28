連敗で迎えた交流戦最初のカード。オリックス相手に苦しみながらもDeNAが3‐1で勝利を収めた。この勝利の裏には、7回1失点と試合を作ったエース・東克樹の粘投、そして終盤の緊迫した局面を封じ込めたレイノルズ、クローザー・山粼康晃の「勝利の方程式」の躍動があった。先発のマウンドに上がったのは、絶対的な安定感を誇る左腕・東克樹。序盤の2回にまさかのワイルドピッチで先制点を献上してしまう。しかしその後