◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島が全て逆転負けで、ロッテに同一カード３連敗を喫した。交流戦３連敗スタートは４連敗した２０１４年以来１２年ぶりで、借金はワースト９に戻った。３回に先発・鈴木の適時打で先制したが、４回に一挙３失点で逆転を許した。５回には２番手・益田が４点目を与えた。６回にはモンテロの適時内野安打。７回には大盛が左前適時打で１点差に迫